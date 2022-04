PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 29 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg ne perd pas face au PSG et moins de 2,5 buts dans le match (3.10)

C’est une rencontre ô combien importante dans la course à la Ligue des Champions. Le Racing Club de Strasbourg a vu sa belle série de onze matches sans défaite en championnat se stopper à Lille la semaine dernière. Un revers difficile pour les Alsaciens qui auraient pu l’emporter à Pierre Mauroy. De quoi préparer la rencontre de ce soir avec beaucoup d’envie et de motivation. Très bons à La Maineau, les Strasbourgeois pourront compter sur l’appui de leur public pour obtenir un résultat et toujours croire au podium. Surtout face à une équipe de Paris déjà championne et qui pourrait bien terminer l'exercice en roue libre. Il faudra bien sûr compter sur un Kylian Mbappe qui aura à cœur de bien finir sa potentielle dernière saison au PSG. Je vois donc un match serré et peu prolifique et vous propose de miser sur Strasbourg qui ne perd pas et moins de 2,5 buts dans le match. Un pari que vous permet de plus que tripler la mise (3.10).

