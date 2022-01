PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 29 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : match nul entre Marseille et Montpellier (4.10)

Encore un choc entre deux équipes de Ligue 1 dans ce huitième de finale de la Coupe de France. Les Marseillais sont invaincus depuis huit rencontres pour six victoires et deux nuls durant cette période. Les Olympiens ont eu un parcours très abordable en coupe avec des succès contre le Cannet Rocheville et Chauvigny. Reste à savoir si les hommes de Sampaoli vont jouer à fond cette compétition car le championnat est la priorité. Les Montpelliérains se sont ressaisis face à Monaco (3-2) après avoir perdu deux fois d’affilés auparavant à Strasbourg (3-1) et contre Troyes (1-0). Je pense qu’ils sont capables de faire un coup au Vélodrome. Je miserais donc sur le nul pour une cote de 4.10 ! Si vous voulez prendre encore plus de risques, je vous propose de rajouter le but de Payet. Un pari énorme qui me paraît plausible (17.00) !

