PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 3 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon ouvre le score contre Angers, gagne avec au moins deux buts dans la rencontre et Toko Ekambi ou Paqueta ou Dembélé marque (1.82 via MYMATCH)

Après n’avoir pris qu’un seul petit point lors des deux dernières journées, l’OL se doit de retrouver la gagne en championnat pour espérer finir dans le top 5 voire même un peu plus haut. En cas de succès, les Lyonnais reviendraient à six points de la 4e place occupée par Nice. La saison des Gones est évidemment décevante sur le plan national avec une 10e place à l’heure actuelle. C’est bien loin des ambitions de ce club qui vise une qualification en Ligue des Champions chaque année. Angers est à dix points de l’Olympique Lyonnais avec une 14e place. Attention à ce qu’il se passe derrière. Le SCO n’a que cinq longueurs d’avance sur Saint-Etienne et doit encore se battre pour le maintien même s’il est en très bonne posture. Je pense tout de même que Lyon a largement les moyens de s’imposer à domicile. Je vous conseille donc un MyMatch avec l’OL qui ouvre le score, s’impose, au moins deux buts dans la rencontre et une réalisation de Toko Ekambi ou Paqueta ou Dembélé pour une cote déjà intéressante de 1.82 !

