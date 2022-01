PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 30 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : Saint-Etienne s’impose sur la pelouse de Bergerac sans encaisser de but (2.65)

Les Vert sont prévenus et ne doivent pas se faire surprendre par cette équipe de Bergerac. Elle a éliminé Metz avant de l’emporter face à Créteil lors des deux derniers tours. En sortant les Grenats de la compétition, le club de National 2 a montré toutes ses qualités et sa capacité à tenir le score. Pascal Dupraz et ses joueurs le savent et ne prendront pas cette rencontre à la légère. Une élimination pourrait plomber le moral d’autant que les Stéphanois viennent tout juste de sortir la tête de l’eau en s’imposant à Angers. Je pense que Saint-Etienne va l'emporter dans le temps réglementaire de cette rencontre. Je vois même la défense tenir et se rassurer avant les échéances en championnat des prochaines semaines. Je vous propose donc la victoire des Vert sans prendre de but pour une cote de 2.65 !

Pariez sur Bergerac – Saint-Etienne ici !