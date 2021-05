PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 30 mai Barrages L1/L2

Mon pronostic : Nantes s’impose face à Toulouse et les deux équipes marquent (4.10)

Je suis complétement d’accord avec Rolland. La défaite du match aller va forcer les Toulousains à se découvrir et les Nantais pourraient se régaler. En forme en cette fin de saison avec quatre succès consécutifs avant ce revers décevant face à Montpellier, le FC Nantes est en très bonne posture pour rester dans l’élite. Les attaquants sont en pleine forme que ce soit Blas, Kolo Muani ou Coulibaly. Je pense que ces trois-là peuvent faire mal à la défense toulousaine qui a été en grande difficulté à l’aller. On a vu que le TFC avait un style très offensif et il est tout à fait probable qu’il marque. C’est pourquoi je vous suggère de miser sur une victoire de Nantes, qui me paraît largement supérieur, avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 4.10 !

