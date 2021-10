PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 30 octobre – Premier League

Mon pronostic : Tottenham ne perd pas face à Manchester United et les deux équipes marquent (2.25)

Manchester United doit se remettre de la claque infligée par Liverpool lors du « Derby of England » ! Les Reds sont venus en coller cinq aux Mancuniens à Old Trafford pour plonger le club dans la crise. Solskjaer est impuissant et semble loin d’être à la hauteur. On a vu des joueurs craquer mentalement à l’instar de Cristiano Ronaldo qui a perdu ses nerfs sur Curtis Jones ou encore de Paul Pogba expulsé après un tacle très dangereux. Tottenham ne compte qu’un point d’avance sur son adversaire du jour au classement et reste sur un revers en Premier League sur la pelouse de West Ham. Si le bilan général des Spurs n’est pas exceptionnel, celui à domicile est vraiment très bon. Ils n’ont perdu qu’une seule fois, face à Chelsea, lors de la 5e journée. Sinon ils n’ont que des victoires au Tottenham Hotspur Stadium. C’est pourquoi je ne les vois pas perdre. Je pense également qu’il y’aura des buts de chaque côté dans cette rencontre avec des grands attaquants de part et d‘autre.

Pariez sur Tottenham – Manchester United ici !