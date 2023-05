PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 31 mai – Finale Ligue Europa

Mon pronostic : le FC Séville bat l’AS Rome (2.90)

Des choses sont inexplicables et les performances du FC Séville en C3 en font partie. Avec six finales toutes remportées, le club andalou est le recordman de la compétition. C’est pour cela que je pense qu’il faut faire confiance aux Sévillans qui portent cet héritage et qui se retrouvent en finale alors que la saison a été très compliqué. Les premiers mois ont été plus que difficiles et l’équipe naviguait autour de la zone de relégation avant de redresser la barre après la Coupe du Monde. Comme c’est le match pour le titre, ce ne sera pas évident. La Roma de Mourinho est capable de bien défendre. Je pense tout de même que le FC Séville parviendra à trouver la faille avant la fin du temps réglementaire pour une cote de 2.90 !

Pariez sur FC Séville – AS Rome ici !