PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 31 mars CDM 2022 - Qualifications

Mon pronostic : l’Angleterre s’impose face à la Pologne par au moins 3 buts d’écart (2.90) !

Je suis d’accord avec Eric, l’Angleterre va l’emporter ce soir. Pour aller plus loin que lui, je vois bien une démonstration anglaise face au principal outsider du groupe I. Non seulement parce que cette sélection est très solide avec quatre rencontres sans encaisser de but sur leurs cinq derniers matchs, mais aussi parce que sa puissance offensive est folle avec Kane, Sterling ou encore Mount. La Pologne est amputée de sa principale force avec l’absence de Lewandowski et elle ne pourra pas rivaliser contre l’Angleterre. D’autant qu’elle ne réussit pas contre les grosses sélections avec des défaites contre les Pays-Bas ou l’Italie récemment. C’est pourquoi je vous conseille la victoire des Anglais par au moins trois buts d’écart pour une cote de 2.90 !