PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 31 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Clermont ne perd pas face à Marseille et les deux équipes marquent (2.35)

Les Olympiens ont fait de bons résultats ces derniers temps avec trois nuls contre Nice, Paris et sur la pelouse de la Lazio mais de fait, la victoire échappe à Marseille. D’ailleurs si on regarde la dynamique des Marseillais sur les cinq dernières journées de Ligue 1, ils n’ont pris que cinq points. C’est évident très insuffisant pour une équipe qui rêve de Ligue des Champions. Les Clermontois restent sur une défaite à Nantes mais sont capables de faire des coups à domicile contre un gros comme ils l’ont fait face à Lille. En début de saison ils avaient réalisé un retour incroyable à Lyon (3-3) après avoir été menés. Je pense qu’ils peuvent encore créer l’exploit face à un OM qui ne me paraît pas au mieux. Je vous propose donc le fait que Clermont ne perde pas et les deux équipes marquent pour une cote de 2.35 !

Pariez sur Clermont – Marseille !