PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 4 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG mène à la mi-temps à Lens, gagne et Messi buteur (3.55 via MyMatch)

Je m’attends à une très belle rencontre ce soir à Bollaert. Les Lensois sont dans le creux depuis quelques semaines et on ne retrouve pas l’envie, la fougue et l’intensité qui caractérisaient leur jeu. Ils restent donc sur deux nuls à Clermont et face à Angers. Coup d’arrêt pour l’équipe de Franck Haise qui aura fort à faire avec la réception du leader incontesté du championnat. Le PSG est efficace à défaut d’être brillant. Je pense que les Parisiens, après leur nul (0-0) face à Nice, vont se montrer très concentrés. Ils peuvent, maintenant qu’ils sont assurés de leur 2e place en Ligue des Champions, avoir pleinement leurs esprits tournés vers la Ligue 1. Ils vont aller de mieux en mieux. Cette organisation offensive, avec la blessure de Neymar, me plaît. Di Maria joue à droite et cela pousse Messi dans l’axe, ce qui est pour moi, le meilleur moyen d’utiliser le Ballon d’Or. Il se fatigue moins et participe plus à la création et à la finition de son équipe. Je le vois marquer ce soir. Je crois que Paris va remporter cette rencontre. Je pense même le club de la capitale va mener à la mi-temps. Un MyMatch coté à 3.55 !

