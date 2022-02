PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 4 février – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas contre Angers, les deux équipes marquent et but de Payet ou de Milik (3.05)

Défaits à Lyon cette semaine les Marseillais ne peuvent pas se permettre de perdre des points s’ils veulent cette 2e place ! Les Niçois sont sur un rythme parfait avec cinq victoires sur les cinq dernières journées. L’OM doit donc gagner des matches, surtout à domicile. C’est compliqué au Vélodrome pour les Olympiens qui affichent un bilan de deux succès, quatre nuls et deux revers dans leur antre. Ce n’est pas assez pour espérer viser haut ! Les performances des Angevins déclinent au fur et à mesure que la saison passe. Après une bonne entame de championnat, ils n’ont remporté que trois victoires lors des treize derniers duels joués en Ligue 1 contre Lorient, Troyes et à Reims. Des équipes du bas de tableau. C’est pourquoi je donnerais un avantage à Marseille pour cette rencontre mais je me couvrirais avec le 1N. Je m’attends à des buts de chaque côté. Pour gagner encore plus, je vois une réalisation de Milik ou de Payet. Un MyMatch qui vous permettrait de tripler votre mise !

