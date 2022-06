PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 4 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : l’Italie ne perd pas contre l’Allemagne et moins de 2,5 buts (2.60)

L’Italie est en pleine reconstruction et cela s’est vu lors du match contre l’Argentine avec cette large défaite (3-0). Les Italiens sont orgueilleux et je ne doute pas de leur capacité de réaction. Il faudra bien débuter pour la Squadra Azzurra dans cette Ligue des Nations et je m’attends donc à ce qu’elle ne perde pas. L’Allemagne aussi est dans le processus même si celui-ci est plus avancée avec une qualification facile pour la prochaine Coupe du Monde. Les Allemands n’ont rencontré qu’une seule grosse sélection récemment et ne sont pas parvenus à l’emporter. C’était les Pays-Bas avec un nul (1-1). Je m’attends à une rencontre tendue et c’est pourquoi je miserais sur le 1N avec moins de 2,5 buts (2.60)

