PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 4 mai – Ligue des Champions

Mon pronostic : le Real Madrid bat Manchester City et Benzema buteur (4.10)

Cette demi-finale retour est vraiment alléchante. Le Real Madrid s’en est à nouveau très bien sorti après sa courte défaite à l’Etihad Stadium. J’insiste sur le fait qu’à ce niveau-là, ce n’est plus un miracle mais une véritable force de caractère. Les Madrilènes sont portés par un Karim Benzema en état de grâce cette saison. L’attaquant français a inscrit quarante-deux buts en autant de matches joués, en plus de quatorze passes décisives. Un bilan stratosphérique qui me pousse à penser que le Real pourrait une nouvelle fois se qualifier. En face, Manchester City peut compter sur les retours très importants de Kyle Walker et Joao Cancelo, ce qui devrait permettre de combler les lacunes défensives face au virevoltant Vinicius Junior. Les Citizens sont supérieurs dans le jeu mais pourraient bien être déroutés par la réussite des Merengue. J’ai tendance à penser qu’ils devront au moins passer par les prolongations pour potentiellement se qualifier en finale. C’est pourquoi je miserais sur une victoire du Real Madrid avec Karim Benzema buteur. Un pari de folie coté à 4.10 !

Pariez sur Real Madrid – Manchester City ici !