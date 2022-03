PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 4 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon s’impose à Lorient et moins de 2,5 buts (3.90)

En grandes difficultés en déplacement, l’OL semble peu à peu redresser la barre. Les Lyonnais n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs six dernières rencontres hors de leur base, c'était à Monaco (2-0). Ils ont pris neuf points durant cette période. Lyon demeure tout de même à la seizième place du classement à l’extérieur. Lorient se bat pour le maintien et reste sur un très beau succès 1-0 à Brest. Les Merlus doivent absolument obtenir des résultats pour essayer de prendre leur distance avec les quatre équipes derrière eux qui comptent deux points de moins. La période est bonne pour les Lorientais mais je ne les vois pas tenir face à Lyon. Je pense que les Lyonnais vont s’imposer sur un petit score. Je vous propose donc de miser sur le 0-1 ou le 0-2 pour presque quadrupler la mise ! Si vous voulez prendre encore plus de risques, je vous suggère d’ajouter un but de Toko Ekambi pour une cote de 10.00 !

