PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 4 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Lens ne perd pas contre Lille et moins de 2,5 buts (2.20)

Pour ce derby du Nord, Lens doit prendre sa revanche du match aller lors duquel le LOSC s’était imposé à domicile (1-0). Ces rencontres sont à part dans la saison mais, celle-ci n’est pas dénuée d’enjeux pour les deux camps. Les Dogues sont en bonne forme en championnat avec trois victoire sur les quatre dernières journées avec un revers au Parc des Princes à la dernière seconde (4-3). Les Lillois se sont donc complètement relancés pour le top 5 et pourraient même viser encore plus haut s’ils s’imposent ce soir en revenant à trois points de Lens. Les Sang-et-Or sont 4e mais n’avancent pas très vite avec une seule victoire lors des six derniers matches en Ligue 1. A eux de relancer la machine tout à l’heure pour tenter de mettre la pression sur l’OM et Monaco. Je ferai confiance aux Lensois à Bollaert mais je me couvrirais. Je pense que ce sera une rencontre tendue et je vous propose le 1N avec moins de 2,5 buts pour plus que doubler la mise.

