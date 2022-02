PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 5 février – Ligue 1

Mon pronostic : nul à la mi-temps entre Monaco et Lyon et l’ASM ne perd pas la rencontre (2.70 via MyMatch)

Ce sera une rencontre très serrée ce soir à Louis-II ! Les Monégasques et les Lyonnais étaient de gros rivaux l’année dernière, d’abord pour le titre puis pour la Ligue des Champions. Leur duel lors de la phase retour avait été très électrique avec cinq cartons rouges et une victoire de Monaco au bout. L’ASM reste sur une belle victoire en Coupe de France à Lens (4-2). Une belle performance pour oublier la défaite à Montpellier la semaine précédente. Lyon vient d’enchaîner cette semaine un troisième succès d’affilé en s’imposant à l’arrachée contre Marseille dans un stade vide. Je pense que ces deux clubs vont s’observer en première période et je miserais donc sur le nul au bout des quarante-cinq premières minutes. Pour le score final je me couvrirais en pariant sur le 1N. Un MyMatch coté à 2.70 !

