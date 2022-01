PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 5 janvier Coupe de la Ligue

Mon pronostic : nul entre Chelsea et Tottenham (3.50)

Demi-finale de Carabao Cup très attendue ce soir à Stamford Bridge entre Chelsea et Tottenham ! Après une période compliquée, les Blues commencent à relever la tête et restent sur un match fantastique contre Liverpool (2-2). Les Spurs, eux, revivent depuis l'arrivée d'Antonio Conte et n'ont plus perdu un match national depuis le 30 octobre. Cette rencontre sera aussi l'occasion de voir si l'affaire Lukaku est terminée et si son coach Tuchel l'aligne. Enfin, rappelez-vous que ce n'est qu'une demi-finale aller et qu'un nul serait peut-être considéré comme un bon résultat. Je pars donc sur un nul (3.50), et comme je vois des buts je vous conseille un pari de folie : match nul 1-1 et Lukaku buteur (s'il débute) pour une cote de 19 !

Pariez sur Chelsea - Tottenham ici