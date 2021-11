PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 5 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : Lens s’impose face à Troyes, but de Sotoca ou Kalimuendo et les deux équipes marquent (3.65 via MyMatch)

Les Lensois nous font plaisir cette saison en produisant un jeu flamboyant. Je prends énormément de plaisir à les regarder évoluer. Ils ont été très bons à Lyon malgré la défaite (2-1). Ils ne méritaient certainement pas de perdre cette rencontre. Les Sang-et-Or sont 4e au classement avec un point de retard sur le 3e, Marseille, et deux sur Nice, 2e. La victoire est donc nécessaire pour ne pas se faire décrocher. Les Troyens sont 14e avec un bilan de trois victoires, quatre nuls et cinq défaites depuis le début de la saison. Sur les trois dernières journées, l’ESTAC est invaincu avec deux succès et un score de parité face à Rennes la semaine dernière. Je pense que les Lensois vont s’imposer. Je vois Sotoca ou Kalimuendo marquer. Troyes marque souvent donc cela ne m’étonnerait pas que ce soit le cas une nouvelle fois. Un beau MyMatch coté à 3.65 !

