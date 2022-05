PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 6 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco gagne à Lille par au moins deux buts d’écart (3.05)

Chez des Lillois qui n’ont plus rien à jouer, les Monégasques doivent en profiter pour signer une huitième victoire consécutive et continuer à mettre la pression sur Rennes et Marseille. L’ASM a une grande possibilité d’aller en Ligue des Champions d’autant que le 14 mai, les Rennais et les Marseillais vont s’affronter dans un match déterminant. Monaco ne peut donc pas se louper et doit gagner. Je pense que ce sera le cas. Les Lillois devraient finir en roue libre cet exercice 2021-2022, dans le ventre mou, bien loin des ambitions du début de saison. Je miserais même sur un succès des Monégasques avec au moins deux buts d’écart (3.05).

