PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 6 octobre Ligue des Nations

Mon pronostic : l'Italie ne perd pas contre l'Espagne, Chiesa marque (4.20) !

37 matches sans défaite ! C'est le bilan exceptionnel de l'Italie depuis l'arrivée de Roberto Mancini (dernière défaite le 10 septembre 2018). La Squadra Azzurra, championne d'Europe en titre, s'avance donc comme la grande favorite de cette Ligue des Ntaions même si la demi-finale prévue ce mercredi soir contre l'Espagne est piégeuse. En effet, les Espagnols avaient poussé les Italiens dans leurs retranchements à l'Euro (1-1) avant de céder aux tirs au buts. Je m'attends à une rencontre équilibrée car la Roja n'a rien à perdre et possède toujours des joueurs de qualité. Je vous conseille de miser sur le MyMatch suivant : l'Italie ne perd pas et Chiesa marque (4.20). Le fils du grand Enrico Chiesa marche sur l'eau actuellement avec la Juventus et c'est lui qui avait ouvert le score contre l'Espagne à Wembley !

