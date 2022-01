PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 7 janvier - Ligue 1

Mon pronostic : Marseille gagne à Bordeaux sans encaisser de but (2.50)

Avec tous les joueurs absents du côté de Bordeaux, difficile d'imaginer les Girondins garder leur invincibilé à domicile face à Marseille qui tient depuis 1977 ! On a vu les jeunes bordelais à l'oeuvre à Brest en Coupe de France, leur club étant durement touché par l'épidémie de Covid-19. Ils n'étaient clairement pas au niveau. Si le secteur offensif est relativement épargné, la défense sera une nouvelle fois expérimentale face à l'OM. Les olympiens aussi devront faire sans de nombreux joueurs : Alvaro, Rongier, Mandanda, Milik et Gerson. Mais ce n'est rien comparé à leur adversaire du soir qva se passer d'une dizaine d'éléments. C'est pourquoi je vois une victoire marseillaise sans encaisser de but. Les Bordelais ne veulent pas jouer cette rencontre qui se tiendra à huis-clos. Les dirigeants girondins parlent même de mascarade. Un pari bien coté à 2.50 !

