PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 8 avril – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG ne perd pas à Nice, moins de 3,5 buts et Mbappé buteur (3.90 via MYMATCH)

C’est le match à ne pas perdre pour les Parisiens qui sont sous pression après la victoire de Lens hier. Le PSG n’a plus que trois points d’avance sur les Sang-et-Or et n’ont pas le droit à la défaite une semaine avant la réception des Nordistes. Avec deux défaites de suite à domicile contre Rennes et Lyon, le club de la capitale ne peut pas faire pire et je pense que certains joueurs devraient enfin se réveiller. Kylian Mbappé, bien en deçà de son niveau en ce moment, pourrait se réveiller avec son coup de gueule en interne sur la communication du club. Je me couvrirais avec le N2, moins de 3,5 buts car je m’attends à une rencontre tendue et une réalisation du Français pour une cote de 3.90 !

Pariez sur Nice – PSG ici !