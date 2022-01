PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 8 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas à Lens, nul à la mi-temps et les deux équipes marquent (5.00)

Je m’attends à un match serré entre ces deux équipes qui ne vont pas bien. Les Lensois n’ont plus gagné en championnat depuis le 5 novembre et une victoire face à Troyes (4-0). Ils n’ont pris que trois points lors des six dernières journées. C’est catastrophique! Les Rennais ne vont pas beaucoup mieux avec un seul succès lors des quatre derniers matches de Ligue 1. C’était chez la lanterne rouge, Saint-Etienne. Les Bretons ont perdu face à Lille, Nice et à Monaco. Des concurrents directs pour l’Europe. Des défaites qui ne se sont pas jouées à grand-chose, toutes sur le même score (2-1). Pour ce duel entre Lensois et Rennais je miserais sur un nul à la mi-temps, je pense également que les deux équipes vont marquer. Je donnerais également un avantage au Stade Rennais en pariant sur le N2. Un MyMatch coté à 5.00 !

