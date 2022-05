PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 8 mai – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Lorient et Marseille (3.80)

Ce ne sera pas une rencontre facile pour les Marseillais. Non seulement ils ont pris un coup sur la tête avec l’élimination aux portes de la finale en Ligue Europa Conférence et ils se rendent chez une équipe qui joue sa survie en Ligue 1 ! Les Merlus vont jouer avec leur cœur pour aller chercher un résultat très important. Le FCL reste sur deux défaites consécutives face à Reims et à Rennes. Les Bretons n’ont que trois points d’avance sur Saint-Etienne, barragiste. L’OM est dans une mauvaise passe avec trois rencontres sans victoire toutes compétitions confondues et une correction reçue au Vélodrome par l’OL. Attention car les Marseillais sont troisièmes de Ligue 1 après le succès de Monaco et devront faire sans Dimitri Payet blessé et out jusqu’à la fin de saison. C’est pourquoi je pense qu’il pourrait y avoir un match nul (3.80) !

