PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 8 octobre – Série A – Italie

Mon pronostic : le Milan AC ne perd pas face à la Juventus et les deux équipes marquent (2.25)

Dépassé en Ligue des Champions par Chelsea à Stamford Bridge, le Milan AC a été fortement handicapé par tous ses joueurs absents : Calabria, Florenzi, Hernandez, Ibrahimovic, Kjaer, Maignan, Messias ou encore Saelmaekers. C’est difficile pour Stefano Pioli de mettre en place un onze compétitif mais la Juventus ne réalise pas le meilleur début de saison de son histoire, loin de là. Les Turinois ne sont que 7e de Série A avec trois victoires, quatre nuls et une défaite. Même s’ils restent sur deux succès consécutifs, les adversaires n’étaient « que » le Maccabi Haifa et Bologne. Je me dis donc que le Milan, même affaibli, peut tenir un résultat à San Siro. Je jouerais donc le 1N avec les deux équipes qui marquent pour plus que doubler la mise.

