PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 9 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg gagne à Metz et au moins trois buts dans la rencontre (2.50)

On va voir comment les Messins vont redresser la barre car l’effectif comporte beaucoup d’absents et notamment Boulaya. On sait à quel point il est très important dans cette équipe. Avec Centonze, N’Doram et Udol blessés ainsi qu’Alakouch, Boulaya, Bronn, Kouyate, Maiga, Oukidja ou encore Sarr à la CAN cela risque d’être très compliqué pour les Grenats. Je pense tout de même que le onze aligné aura envie de bien jouer pour ce derby. Les Strasbourgeois sont donc logiquement favoris. Sur les dix dernières rencontres ils comptent un bilan de quatre victoires, trois nuls et trois défaites dont une lors de leur dernier duel en Coupe de France à Montpellier. Je les vois réagir et l’emporter à Metz. Je m’attends à un beau spectacle avec au moins trois buts dans la rencontre.

