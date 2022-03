PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 9 mars Ligue des Champions

Mon pronostic : match nul entre le Real et le PSG (3.70) !

Malgré la mauvaise série actuelle, je pense que le PSG va encore réussir à se sublimer dans ce huitième de finale retour de Ligue des Champions ! Oui, depuis le match aller, Paris a perdu à Nantes et à Nice en championnat mais la concentration sera au maximum au coup d'envoi. Les joueurs de Mauricio Pochettino savent qu'ils jouent leur saison sur le match de ce soir. En face, le Real reste sur trois succès en Liga mais les Madrilènes seront privés de deux titulaires : Mendy et Casemiro. Je suis persuadé que Paris va marquer au Bernabeu ce soir et j'ai du mal à envisager un vainqueur donc je pars sur un nul (3.70) !

