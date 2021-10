PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 9 octobre – Coupe du Monde

Mon pronostic : l’Ukraine ne perd pas en Finlande et au moins deux buts (1.92)

Match très important à suivre dans le groupe de la France. Ces deux sélections ont sept points de retard sur les bleus mais ont joué moins de rencontres. L’Ukraine a une journée de retard et a réalisé cinq nuls en autant de journées. La Finlande a gagné une fois face au Kazakhstan avant de perdre en France. Il y a beaucoup d’absents de chaque côté. Je pense que le réservoir ukrainien est plus fourni et que cela pourrait leur donner un avantage pour ce duel. L’attaque de l’Ukraine est performante avec des joueurs de talent comme Yaremchuk ou Yarmolenko. Je vois un match serré. C’est pourquoi je me couvre avec le N2. Je pense qu’on devrait voir des buts dans cette rencontre donc je vous propose le fait qu’il y ait au moins deux buts.

