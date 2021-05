PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 7 mai Ligue 1 – France

Mon pronostic : victoire de Lille à Lens (1.98)

Il y aura de l’enjeu pour ce derby ! Les Lillois visent le titre de champion de France et doivent réaliser une fin de saison parfaite pour y croire. Ce match contre Lens est probablement le plus dangereux. Favori de cette rencontre le LOSC a toutes les cartes en main pour l’emporter mais les Sang-et-Or veulent l’Europe et m’ont impressionné toute cette saison. Pour cela il faudra s’accrocher à cette 5e place en ne perdant pas trop de points à l’issue de cette rencontre. Les Dogues sont très bons à l’extérieur mais dans un derby, les statistiques n’ont aucune valeur. Les Lensois vont tout faire pour faire mal à leurs rivaux historiques et vont considérablement les gêner. Je vois quand même les Lillois s’imposer mais pourquoi pas avec un seul but d’écart. Une cote qui grimpe à 3.45 !

Pariez sur Lens – Lille ici !