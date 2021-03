PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier Ligue 1

Mon pronostic : match nul avec des buts entre Marseille et Rennes (3.85) !

Drôle de contexte autour de ce match en retard de la vingt-deuxième journée de Ligue 1 ce soir au Vélodrome ! Deux coaches vont faire leurs premiers pas : Jorge Sampaoli à l'OM et Bruno Genesio à Rennes. Je pense que le chantier est plus important à Marseille et que le nouvel entraîneur argentin n'a pas encore eu le temps de mettre ses idées en place. Il devrait serrer les dents jusqu'à la trêve internationale. Rennes, de son côté, a vécu un traumatisme avec le départ de Stéphan et les cadres peinent à se remettre à l'endroit. Je vous propose donc de miser sur un match nul avec des buts de chaque côté pour quasiment quadrupler votre mise (3.85) !

