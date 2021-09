PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier – Ligue 1

Mon pronostic : nul à la mi-temps entre Brest et Metz et les Brestois ne perdent pas (2.55)

C’est le match de la peur entre ces deux équipes. Metz n’a toujours pas gagné en Ligue 1 et autant dire que cette saison va être très compliquée. J’ai très peur pour les Messins dans l’optique du maintien. L’effectif ne me semble pas assez fourni pour espérer mieux. Les Brestois cherchent également leur première victoire depuis le début du championnat et il serait judicieux de l’obtenir aujourd’hui. Je vois un match très tendu dans les premières minutes, c’est pourquoi je miserais sur le nul à la mi-temps. A la fin de la rencontre, si cela devait pencher d’un côté, je pense plutôt que cela serait en faveur des Brestois. Je me couvrirais tout de même avec le 1N pour un combiné coté à 2.55.

