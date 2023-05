PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier - Ligue 1

Mon pronostic : Auxerre ne perd pas à Brest (1.80)

Je n’imagine pas un seul instant un retour d’Auxerre en Ligue 2. Les Bourguignons marquent un peu le pas avec trois rencontres sans victoire mais le contenu est très bon. Ils restent sur un nul contre Clermont après avoir perdu à Marseille (2-1). Cependant leur récent bilan contre des équipes du bas de tableau est excellent avec trois victoires contre Troyes, Nantes et à Ajaccio. Avant d’accueillir le PSG, il serait bon d’obtenir un très bon résultat aujourd’hui. Brest aussi va plutôt bien malgré la défaite à Lorient. Les Bretons avaient enchaîné six journées sans défaite. C’est pour cela que je me couvrirais avec le N2 pour une cote déjà intéressante de 1.80 !

Pariez sur Brest – Auxerre ici !