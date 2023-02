PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Auxerre – Lyon – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon ne perd pas à Auxerre et les deux équipes marquent (2.05)

Il est temps pour l’AJ Auxerre de se réveiller. Les Bourguignons n’ont jamais réellement pris la mesure de la Ligue 1 et coulent doucement mais sûrement. Christophe Pelissier doit redonner à ses joueurs une réelle assise défensive, y compris pour ses attaquants qui doivent faire beaucoup mieux sur le premier pressing. Plutôt à l’aise en contre, les Auxerrois peuvent profiter des espaces laissés par l’Olympique Lyonnais. Car les joueurs de Laurent Blanc sont en très grande forme actuellement. Et si le technicien français est privé de Lacazette ce soir, il peut compter sur un Rayan Cherki enfin décisif. Mais le jeu toujours plus offensif des Gones les rend également vulnérables derrière. Si la balance doit pencher, elle devrait tout de même basculer du côté des Rhodaniens. Je me couvrirais ainsi avec Lyon qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent.

