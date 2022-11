PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Belgique – Canada – Coupe du Monde

Mon pronostic : un but de la tête est inscrit entre la Belgique et le Canada (2.60)

Cette rencontre est un véritable casse-tête pour moi. En effet, si les cotes sont particulièrement déséquilibrées, je ne suis pas sûr que la Belgique ne fasse qu’une bouchée de son adversaire du soir. Les Diables Rouges ont présenté quelque signes d’inquiétudes au cours de leurs dernières sorties et semblent arriver au crépuscule de leur génération dorée. En face, le Canada possède justement une jeune et belle équipe. Auteurs d’une très belle campagne de qualification dans la zone CONCACAF, les coéquipiers de Jonathan David disputent leur première Coupe du Monde depuis 1986. Je ne me risquerais donc pas sur un scénario précis. En revanche, au vu de la belle qualité technique présente sur le terrain, je vois bien un but de la tête inscrit au cours du match. Un pari original coté à 2.60 !

