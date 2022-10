PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Benfica – PSG – Ligue des Champions

Mon pronostic : le PSG gagne sur la pelouse de Benfica et Mbappé buteur (2.45)

Il s’agit peut-être du match le plus important du début de saison du Paris-Saint-Germain. Le champion de France affronte, en effet, un adversaire qui est auteur d’excellentes performances. Mais les Parisiens restent largement supérieurs sur le papier. Il faut toutefois que le collectif prime sur les individualités, comme c’était le cas lors des premières rencontres de cet exercice. Car lorsque que le PSG presse haut et profite de l’entente parfaite entre Neymar et Messi pour libérer de l’espace à Mbappé, il est tout simplement injouable. Il faudra évidemment compter sur Benfica pour proposer une grosse adversité sur sa pelouse. Toujours invaincu, toutes compétitions confondues, le club de Lisbonne pourrait bien bousculer son adversaire du soir. Malgré cela, je vois Paris l’emporter avec Mbappé buteur (2.45).

Mon pari de folie : le PSG ouvre le score et gagne, Mbappé et Messi buteurs (5.70)

