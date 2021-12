PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Brentford-Manchester City – Premier League – Angleterre

Mon pronostic : Riyad Mahrez marque à Brentford (2.20)

Manchester City a le champ libre. Les Skyblues peuvent, en effet, profiter du faux pas de Liverpool hier pour prendre provisoirement neuf points d’avance sur les Reds. Et vu l’état de forme du leader, difficile de l’imaginer ne pas saisir une telle occasion. Les joueurs de Pep Guardiola ne cessent d’impressionner semaine après semaine et font office de grandissimes favoris dans la course au titre. Si Sterling, absent de dernière minute, manquera à l’appel, l’armada offensive des Citizens est tellement forte qu’un but peut venir de n’importe quel joueur. A commencer par Riyad Mahrez. L’international Algérien joue actuellement à un très haut niveau ! Buteur et passeur lors de chacun de ses trois derniers matches, je le vois ajouter une nouvelle unité à son compteur ce soir. Un pari qui vous permet de plus que doubler votre mise (2.20).

