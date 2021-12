PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Chelsea-Brighton – Premier League – Angleterre

Mon pronostic : Chelsea ne perd pas, moins de 3,5 buts dans le match, Mount ou Lukaku buteurs (2.40)

Chelsea doit se méfier ! En effet, si les Blues ont une belle occasion de remonter à la seconde place après la défaite de Liverpool hier, le niveau de jeu affiché ces dernières semaines ne pousse pas au grand optimisme. Certes, les joueurs de Thomas Tuchel ne perdent quasiment jamais. Mais ils restent tout de même sur une série de trois résultats nuls à domicile, face à Burnley, Manchester United et Everton. L’équipe s’en remet souvent aux individualités pour arracher des points et peut compter sur le retour de Lukaku, déjà buteur à Aston Villa dimanche. En face, Brighton est une équipe difficile à cerner, capable d’embêter n’importe quel adversaire mais aussi de ne pas gagner la moindre rencontre pendant trois mois. Les Seagulls ont renoué avec le succès et ont pu retrouver un peu de confiance avant leur déplacement à Stamford Bridge. Rois des matches nuls, les coéquipiers de Neal Maupay sont aussi fragiles offensivement qu'ils sont solides défensivement. Je miserais donc sur Chelsea qui ne perd pas, avec moins de 3,5 buts dans la rencontre, dont l’un inscrit par Mount ou Lukaku (2.40).

