PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Danemark – France – Ligue des Nations

Mon pronostic : match nul à la mi-temps et la France ne perd pas au Danemark (2.50)

Cette équipe de France m'a bien plu contre l'Autriche, il y a trois jours. Même si la Ligue des Nations reste une compétition mineure pour les joueurs et les fans, je pense sincèrement que les Bleus feront ce qu'il faut pour ne pas être relégué à l'étage inférieur lors de la prochaine édition. Entre l'orgueil des champions et le fait d'avoir accès à un statut de tête de série pour l'Euro 2024 en cas de présence en Ligue A, un résultat positif à Copenhague est quasiment obligatoire. D'autant plus que la Coupe du Monde approche à grand pas et que les performances à venir vont valoir cher. Mais rien ne sera facile au Danemark. Car les Danois ont encore une chance de se qualifier en phase finale et feront le nécessaire pour offrir un beau match à leur public. Cependant, avec les nombreux blessés de chaque côté, je vois une partie globalement serrée et miserais donc sur un nul à la mi-temps et la France qui ne perd pas au bout du compte.

Mon pari de folie : match nul à la mi-temps, la France ne perd pas et Mbappé buteur (7.00)

