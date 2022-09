PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur France – Autriche – Ligue des Nations

Mon pronostic : la France gagne et les deux équipes marquent (3.10)

Malgré la ribambelle de blessures à laquelle doit faire face l’équipe de France, le onze que devrait aligner Didier Deschamps ce soir me plaît bien. Outre les possibles premières apparitions des Monégasques Benoit Badiashile et Youssouf Fofana, je suis très emballé par la potentielle titularisation d’Olivier Giroud. A la pointe d’une attaque composée également d’Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, je vois les Bleus assurer le spectacle offensivement devant leur public. Je suis, en revanche, plus prudent sur l’aspect défensif. Car c’est dans ce secteur qu’il faudra encore trouver des automatismes. Et il ne faut pas oublier que la France joue face à un adversaire direct pour ne pas être relégué à l’étage inférieur de cette Ligue des Nations. L’Autriche avait d’ailleurs montré de très belles choses à l’aller (1-1). Avec d’excellents joueurs comme Alaba, Sabitzer et Arnautovic, je vois les Autrichiens marquer ce soir malgré un succès français.

