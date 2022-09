PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Hongrie - Italie - Ligue des Nations

Mon pronostic : la Hongrie ne perd pas face à l'Italie et les deux équipes marquent (2.90)

Cette finale du groupe A3 s'annonce particulièrement serrée ! Alors que la Hongrie se trouve dans la poule de la mort, elle est aujourd'hui en ballottage favorable pour finir à la première place. En effet, un résultat nul suffirait au bonheur des Hongrois qui comptent une avance d'un point sur leur adversaire du soir. Et il faut reconnaître que cette équipe pratique un très beau football, portée par une excellente attaque et notamment Adam Szalai qui est en très grande forme ! En face, l'Italie réalise de belles choses dans cette Ligue des Nations mais est condamnée à gagner. De plus, Roberto Mancini doit se passer de nombreux éléments pour l'occasion (Kean, Zaniolo, Chiesa et Verratti entre autres). Ses joueurs risquent donc de subir à Budapest aujourd'hui. Je pense ainsi que la Hongrie ne perdra pas et se qualifiera en phase finale.

