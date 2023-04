PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Inter Milan – Juventus – Coupe d’Italie

Mon pronostic : 1-1 ou l’une des deux équipes gagne 2-1 (3.05 via MyMatch)

Il est très difficile de se prononcer sur cette rencontre. Les deux équipes vivent une saison assez bizarre, traversant toutes deux une mauvaise passe mais étant encore engagées sur plusieurs tableaux. L’Inter Milan est en grande difficulté à domicile, sa dernière victoire à San Siro remontant au 5 mars. Mais, en face, la Juventus n’est pas franchement plus rassurante à l’extérieur, restant sur deux défaites et un nul hors de ses bases. Après un match aller serré et surtout bien trop engagé, je pense sincèrement que cette seconde manche peut déboucher sur une copie conforme. Je vois donc des buts ce soir, ce qui me laisse penser que le score final pourrait une nouvelle fois être 1-1. Je me couvrirai quand même en rajoutant un succès 2-1 de l’une des deux écuries dans un MyMatch.

Pariez sur Inter Milan – Juventus ici !