PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Lorient – Nantes – Ligue 1

Mon pronostic : Lorient ne perd pas face à Nantes, moins de 2,5 buts dans le match et Moffi ou Ouattara buteur (4.60 via MYMATCH)

Ces deux équipes sont dans une excellente dynamique ! Lorient réalise un début de saison formidable et pointe à une étonnante 5e place. Les Merlus se sont déjà offert des succès de prestige à Rennes mais aussi face à l’Olympique Lyonnais mercredi dernier (3-1). Terem Moffi est notamment en feu, auteur désormais de cinq buts en six apparitions. Invaincus à domicile, les Lorientais peuvent de nouveau offrir un spectacle de haut niveau à leurs supporters aujourd’hui. Mais il faudra se méfier de cette équipe de Nantes. Malgré un début de saison poussif, les Canaris ont vécu une merveilleuse soirée à la Beaujoire, il y a trois jours : une victoire dans le temps additionnel face à l’Olympiakos pour fêter leur retour en coupe d’Europe. Les joueurs d’Antoine Kombouaré proposeront, à coup sûr, une belle adversité cet après-midi. Je vois tout de même Lorient ne pas perdre avec moins de 2,5 buts dans la rencontre et Moffi ou Ouattara buteur.

Pariez sur Lorient – Nantes ici !