PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Lyon – PSG – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat Lyon par un but d’écart (3.75)

Ce match sera tout sauf facile pour le PSG. Je dois avouer que cette équipe commence à m’inquiéter, au vu de ses dernières prestations. J’ai le sentiment que les joueurs, et notamment les attaquants, cherchent à surperformer sur le plan individuel, et ce, au détriment du collectif. Je ne vois donc aucune osmose sur la pelouse. Pourtant, les Parisiens finissent toujours par avoir leur adversaire à l’usure et l’emportent dans la quasi-totalité des cas. L’Olympique Lyonnais risque ainsi de subir le même scénario. Mais c’est souvent lorsqu’ils sont au pied du mur que les Rhodaniens sont auteurs d’une belle performance, notamment face aux grosses écuries. Je les vois emballer cette rencontre avant de céder et s’incliner par un petit but d’écart.

Mon pari de folie : Paris gagne 2-1 avec Marquinhos ou Nuno Mendes buteur (48)

