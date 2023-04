PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Man City – Arsenal – Premier League

Mon pronostic : Manchester City mène à la mi-temps et bat Arsenal avec Haaland buteur (2.80)

Difficile d’imaginer Arsenal réaliser l’exploit. Les Gunners ne parviennent plus à gagner dans cette dernière ligne droite. Alors qu’ils comptaient une avance confortable sur leur dauphin, les voilà aujourd’hui dans une obligation de victoire à l’Etihad Stadium. Et je ne vois pas Manchester City faire le moindre cadeau à son adversaire ce soir. Les Skyblues sont beaucoup trop forts et enchaînent les larges succès, notamment à domicile. Avec un Erling Haaland toujours plus impressionnant, l’arrière-garde londonienne risque de souffrir, surtout sans son meilleur atout, William Saliba, blessé. Je vois ainsi les Citizens prendre rapidement les devants dans cette rencontre, avant de faire définitivement plier Arsenal, avec un nouveau but inscrit par Haaland.

