PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Milan AC – AS Rome – Serie A

Mon pronostic : le Milan AC bat l'AS Rome et Giroud ou Leao buteur (2.30)

Victoire obligatoire pour le Milan AC ce soir ! Les Rossoneri ont vu la Juventus leur passer devant au classement après sa victoire face à l'Udinese hier ! Mais ils doivent surtout profiter du faux de l'Inter Milan, qui a concédé le nul dans les toutes dernières minutes à Monza. Les joueurs de Stefano Pioli pourraient ainsi compter un écart de 5 points sur leur rival en cas de succès. Et ils ont de quoi être en confiance alors qu'ils ont remporté sept de leurs huit matches à domicile en championnat, s'inclinant uniquement face à un Naples stratosphérique cette saison, et comptant sur une doublette Giroud-Leao en feu ! La mission ne sera donc pas évidente pour l'AS Rome, à qui la grande trêve Coupe du Monde a peut-être été bénéfique. Car l'actuel 9e de Serie A vit un exercice pénible en se montrant bien trop irrégulier. Vainqueurs de Bologne, non sans douleur, les joueurs de José Mourinho proposeront à coup sûr une belle adversité mais je les vois craquer à l'usure. Je miserais ainsi sur un succès du Milan AC avec Giroud ou Leao buteur.

Mon MyMatch de folie : le Milan AC gagne par un but d'écart et Giroud ou Leao buteur (5.10)

