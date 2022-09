PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Monaco – Lyon – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco bat Lyon avec plus de 1,5 but dans le match et Ben Yedder ou Embolo buteur (3.10)

Lyon est, une nouvelle fois, retombé dans ses travers. Alors que les joueurs de Peter Bosz réalisaient un très bon début de saison et avaient l’occasion prendre place sur le podium, ils se sont inclinés à Lorient sans se montrer dangereux (1-3). Un revers inquiétant qui me laisse penser que le club a perdu son ADN de la gagne et ne parvient pas à franchir ce pallier. Ses concurrents directs aux places qualificatives pour l’Europe apportent beaucoup plus de garanties depuis le début de l’exercice. Et Monaco en fait justement partie. Après un début de saison très poussif, les Monégasques ont relevé la tête et restent désormais sur une dynamique positive. Auteurs de très bons matches contre Paris, Nice et l’Etoile Rouge de Belgrade, ils prouvent qu’ils peuvent embêter n’importe quel adversaire. Je les vois s’imposer à Louis II avec plus de 1,5 but dans le match et Ben Yedder ou Embolo buteur.

