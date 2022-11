PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Monaco – Marseille – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match (2.00)

Cette 15e journée de Ligue 1 nous offre une belle affiche avant la grande trêve Coupe du Monde. Monaco vient d’enchaîner trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues, grâce notamment au retour en forme de ses joueurs offensifs. En effet, Kevin Volland, Wissam Ben Yedder et Aleksandr Golovin ont retrouvé de leur superbe et portent l’attaque monégasque. De bon augure au moment d’affronter un Olympique de Marseille inquiétant. Les Phocéens ont, certes, battu Lyon la semaine dernière mais le contenu proposé sur le terrain n’est pas encore convaincant. S’ils sont au coude à coude avec leur adversaire du soir au classement, ils me paraissent collectivement inférieurs. Je miserais donc sur Monaco qui ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match.

