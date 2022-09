PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Nantes - Lens

Mon pronostic : Lens ne perd pas à Nantes et les deux équipes marquent (2.05)

Je dois avouer que je commence à être inquiet pour cette équipe de Nantes. Les Canaris sont déjà en grande difficulté en championnat, ne comptant qu’un seul succès après sept journées. Surtout, la fatigue se fait sentir dans les rangs nantais avec l’accumulation des matches. Et Antoine Kombouaré ne dispose pas d’un effectif suffisamment fourni pour permettre à plusieurs cadres de souffler. Cette rencontre face à Lens pourrait donc faire mal. D’autant plus que les Sang et Or sont dans une dynamique exceptionnelle depuis le début de la saison. N’ayant pas joué en milieu de semaine, les joueurs de Franck Haise auront la fraîcheur nécessaire pour prolonger leur série d’invincibilité aujourd’hui. Si je vois les deux équipes marquer, Lens ne devrait pas perdre.

Mon pari de folie : Lens ne perd pas à Nantes, Sotoca et Mohamed buteurs (11.50)

