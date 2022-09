PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Nantes - PSG - Ligue 1

Mon pronostic : Paris ouvre le score à Nantes et gagne par au moins deux buts d'écart, avec Neymar et Messi buteurs (4.00)

Si Paris pourrait avoir la tête à Turin, il sera tout de même difficile pour le FC Nantes de réaliser un exploit. Les Parisiens ont déjà sous-estimé leur adversaire la saison dernière et l'ont amèrement regretté. Christophe Galtier devrait permettre à quelques joueurs de souffler aujourd'hui, ce qui n'empêchera en rien son équipe de faire un bon match, tant elle est supérieure à son rival du soir. Les Canaris vont notamment souffrir des absences de Simon, Merlin et Sissoko. Bien que pragmatiques, je ne les vois pas tenir face à l'armada offensive parisienne, en très grande forme depuis le début de l'exercice. Je miserais donc sur un succès du PSG par au moins deux buts d'écart après avoir ouvert le score, avec Neymar et Messi buteurs.

