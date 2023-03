PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Nice-Auxerre - Ligue 1

Mon pronostic : Nice ne perd pas, Moffi marque et +1,5 buts dans le match (2.50)

Depuis que Didier Digard est à la tête de l'OGC Nice, les Aiglons sont irrésistibles. Six victoires et deux matchs nuls en huit rencontres avec un calendrier très compliqué (Monaco, Lens, Lille, Marseille). Revigorés, les Niçois peuvent même rêver de l'Europe s'ils continuent sur leur lancée. De l'autre côté, l'AJ Auxerre reste également sur une bonne dynamique avec une invincibilité depuis quatre matchs en championnat, mais surtout, deux victoires de suite face à Lyon et sur la pelouse de Lorient. Malgré leur bonne forme, je pense que les Auxerrois auront du mal à résister à la furia niçoise ce soir. De plus, Terem Moffi sort d'un derby de la Côte d'Azur où il a inscrit un doublé. Il voudra sûrement débloquer son compteur à l'Allianz Riviera.

